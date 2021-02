Glosa: Akce Prymula aneb Hromadný nedostatek politického citu | E15.cz

Bývalému ministrovi zdravotnictví a nyní již i bývalému premiérovu poradci Romanu Prymulovi se podařilo vstoupit dvakrát do stejné vody, respektive do politické břečky. Po někdejším sedánku v uzavřené vyšehradské restauraci se vypravil na fotbal. A to v den, kdy horoval pro zpřísnění restrikcí včetně omezení kontaktů a pohybu lidí.