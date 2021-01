Glosa Petra Peška: Ambiciózní PirátSTAN | E15.cz

Po úterku je na předvolební frontě opět o něco jasněji. Piráti ve svém vnitrostranickém referendu stvrdili koalici s hnutím Starostové a nezávislí, a to drtivou většinou.

Pro spojenectví se vyjádřily skoro čtyři pětiny pirátských členů, širší vedení hnutí STAN to minulý týden odmávlo dokonce více než 90 procenty. Obojí je více než přesvědčivý výsledek.

A podobně přesvědčivě zní i prohlášení předáků obou uskupení. Šéf pirátů Ivan Bartoš stanovil jako „spodní metu“ volebního výsledku 25 procent. A jako cíl uvedl dosažení „nejvyšší mety“, tedy vítězství. To, že pouze nevyloučil povolební spolupráci s konkurenční koalicí ODS, lidovců a TOP 09, může být jen pikantním detailem. Anebo dalším důkazem politického sebevědomí.

Zapadnout by neměla ani reakce předsedy hnutí STAN Víta Rakušana, který chce nejen posunout naší zemi do 21. století, ale i v ní „změnit poměry“. Ale třeba to je myšleno dobře a citovaná dvojice slov je jen trošku nevhodně zvolená.

V každém případě je nutné s nově stvrzenou koalicí vážně počítat. Podle současného rozložení přízně voličů to vypadá, že povolební karty tu bude rozdávat buď opět ANO, anebo trojspolek ODS-lidovci-TOP 09 či právě koalice Pirátů s hnutím STAN, jejíž preference v poslední době vykazují největší dynamiku.

Do voleb ale ještě zbývá skoro deset měsíců, což je stále dost času na změny voličských nálad. Ale také na rozpad různých sebepevněji vypadajících předvolebních spojenectví, což se týká všech již známých i teprve se rýsujících koalic. Ostatně, v polistopadové době jsme to zažili už několikrát.