Glosa Petra Peška: České smíření s brexitem | E15.cz

Konzervativci mají v Dolní sněmovně nejpočetnější většinu za více než 30 let. A labouristé, kteří u brexitu ještě nabízeli otevřená zadní dvířka, utrpěli drtivou porážku. Za kterou si samozřejmě nemohli sami, ale způsobila ji nepřátelsky naladěná média, jak si posteskl jejich zoufalý vůdce Jeremy Corbyn (a chybějící hlasy židovských voličů, jak dodal „Rudý Ken“, bývalý londýnský starosta Ken Livngstone).

Volby tak nejen rozmotaly zapeklitou situaci v britské politice, ale utnuly i výše zmíněné pochyby týkající se brexitu a premiéra Johnsona, jež panovaly i tady v Česku. U některých politiků, novinářů a vůbec ve veřejném prostoru, pochopitelně včetně Tomáše Halíka. Z nynějších reakcí na jasný triumf konzervativců je znát smíření se s realitou a úleva, že snad se tedy aspoň už podaří agónii s odcházením/neodcházením Británie z EU brzy ukončit, možná do slibovaného 31. ledna.

I když některá „ale“ zůstala. Například přesvědčení, že opuštění unie Británii oslabí (šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová), přestože to tak vůbec nemusí dopadnout. Anebo připomenutí, že většina Skotů by chtěla v EU zůstat (šéf Pirátů Ivan Bartoš). Či obava, že nová konzervativní vláda nebude řešit problémy jako je chudoba či bezdomovectví (komunisté – byť jejich europoslankyně Kateřina Konečná uznala, že si jinak s Británií „rozumíme“). Ale to jen na okraj.

Je pochopitelný stesk po tom, že v Evropské unii ztratíme s britským odchodem důležitého spojence v mnoha důležitých tématech, nejen těch ekonomických. A že můžeme mít obavy z bariér, na které může začít narážet český export na ostrovy. Snad ale s britskými volbami definitivně skončila fáze popírání. Ukázalo se, že Britové si ochod z EU přejí – přinejmenším v současnosti – a stojí za nynější vládní garniturou. Jak by řekl Jára Cimrman: Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme udělat...