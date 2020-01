Glosa Petra Peška: Dávkovaná přízeň | E15.cz

Prezident Miloš Zeman má zjevně rád tradice. Ať už jejich obnovování, budování či alespoň vytváření dojmu, že něco tradicí je. Po dobytí Hradu přesunul několik desítek let tradiční novoroční projev hlavy státu zpět na dobu vánoční. Navázal také na tradici novoročních setkání s premiérem a jejich manželkami, letos ovšem rozšířené o přítomnost jejich dětí - asi nová tradice. Na začátku roku se tradičně setkává i s dalšími vysokými ústavními činiteli, s předsedou vlády se navíc pravidelně – a tradičně – schází také během roku. A nyní přibylo i tradiční setkání s Janem Hamáčkem.

Myšleno je to nejspíš jako schůzka se šéfem druhé koaliční strany, byť v prohlášení hradního mluvčího se mluví pouze o Hamáčkově vládním angažmá. Tedy o prvním místopředsedovi vlády a ministrovi vnitra (v dřívějším avízu mluvčí psal pouze o místopředsedovi vlády). Ponechme stranou, co skutečná prezidentská tradice je a není. Spíše se podívejme, jaké poselství do politického světa Miloš Zeman obědváním s Janem Hamáčkem vysílá.

Jednak tím dává najevo, že je aktivní hlavou státou, a pokouší se tak umlčet kritiky, podle nichž je jeho prezidentský program až příliš řídký. Pro obvykle protežovaného premiéra Babiše a jeho hnutí ANO je to také vzkaz, že nejsou ve vládě jediní a prezidentově pozornosti neuniká ani jejich koaliční partner (o další případné tradici, pravidelných schůzkách s komunisty, kteří vládu podporují, zatím není nic známo).

A samozřejmě nelze opominout ani to, že Miloš Zeman tím vysílá signál i směrem do kdysi „své“ sociální demokracie. Tedy strany, kterou střídavě podporuje, zatracuje, respektuje či ignoruje. Nyní se tedy trajektorie vzájemných vztahů dostala do fáze tradičních obědů.

Agenda prvního setkání, které se ve čtvrtek uskutečnilo na Pražském hradě, byla podle oficiálních výstupů vcelku normální. Jan Hamáček po skončení setkání prohlásil, že řeč se mj. vedla o Blízkém východě, krajských volbách, volebním zákoně či vládních prioritách. O to ale vlastně ani tak nejde.

Význam setkání je už v tom, že se koná, navíc dle plánu pravidelně. Miloš Zeman už mnohokrát ukázal, že je mistrem politického detailu. A se zvláštní oblibou si to užívá právě směrem k sociální demokracii. Připomeňme, jak s pomocí hole pohrdavě posílal k mikrofonu tehdejšího premiéra za ČSSD Bohuslava Sobotku. Nynějšího šéfa strany Jana Hamáčka hostí u společných obědů, což je samozřejmě pocta. Než zase dostane chuť si do sociálních demokratů šťouchnout.