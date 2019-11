Hamáček se pře s Válkovou kvůli odposlechům | E15.cz

„Tyto informace bude možné využít, jen pokud půjde o zvlášť závažné zločiny, tedy o úmyslné trestné činy, za něž trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí nejméně deset let,“ řekl deníku E15 šéf rezortu vnitra Jan Hamáček (ČSSD) s tím, že jde o velmi důležité posílení prvků ochrany a vnitřního pořádku Česka.

Válková nicméně namítá, že novela odporuje nálezu Ústavního soudu z roku 2008. „Její důsledky mohou být velmi negativní,“ uvedla. Poukázala na to, že policie by mohla vypínat počítačové systémy nebo by byly rozšířeny důvody pro zjišťování a shromažďování citlivých údajů o politické či sexuální orientaci podezřelých osob.

Podle Hamáčka je navrhovaný přístup k poznatkům BIS a Vojenského zpravodajství s verdiktem soudu v souladu. Na Úřad pro zahraniční styky a informace se předloha nevztahuje. „Konkrétně jde o to, že se jedná o využití informací získaných jen zpravodajskou technikou a pouze v nezbytných situacích, kdy by jejich zjištění jiným způsobem bylo neúčinné,“ dodal.

Kromě terorismu jmenuje návrh zločiny proti ČR, cizímu státu, mezinárodní organizaci, lidskosti a míru. Dále to jsou válečné trestné činy a trestný čin vyzvědačství. Pro využitelnost informací BIS v trestním řízení se nedávno vyslovil také ředitel služby Michal Koudelka. „Zlepšila by se ochrana země, rychleji by bylo možné dosáhnout výsledků,“ míní. „Čas od času se dostáváme do situací, kdy máme informace, které nelze zprocesnit, protože jsou získané našimi prostředky,“ podotkl.

Předloha zatím prošla mezirezortním připomínkovým řízením na konci července. Vláda ji však zatím neprojednala. Čeká na to, jak spor mezi Hamáčkem a Válkovou dopadne. Zmocněnkyně pro lidská práva trvá na změně některých navrhovaných paragrafů.