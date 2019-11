Hamáček odmítá rozšířit pravomoci pátrací sekce celníků | E15.cz

„Rozhodnutím plukovníka Šlachty ztratí snaha o posílení kompetencí ze strany ministerstva financí na významu a důležitosti,“ řekl v rozhovoru pro deník E15 šéf rezortu vnitra a ČSSD Jan Hamáček s tím, že trestnou činnost má vyšetřovat jen jeden sbor. „A tím je Policie ČR,“ dodal.

Rozšířit pravomoci slíbil Šlachtovi exministr financí a současný premiér Andrej Babiš (ANO), který ho po reorganizaci policie v roce 2016 přijal k celníkům a vytvořil pro něj sekci pátrání. Šlachta oznámil odchod z jejího čela v září. „Dospěl jsem k tomu spolu se svým náměstkem,“ uvedl Šlachta s odkazem na svého blízkého spolupracovníka Tomáše Sochora, rovněž detektiva zrušeného ÚOOZ.

Úřad Aleny Schillerové (ANO) tvrdí, že na požadavku postavit celníky na úroveň státní policie trvá. „Změna je vhodná a žádoucí. Dalšímu posunu v dané věci ale musí předcházet dohoda na politické úrovni,“ připustila neshody Šárka Pavlasová s tiskového oddělení ministerstva. Připomněla, že kvůli odporu vnitra stále neskončilo mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona.

V programovém prohlášení vlády ANO a ČSSD se píše, že oba koaliční partneři zvýšení pravomocí celníků posoudí. „Už jsme o tom jednali několikrát. Jako ministr vnitra jsem od začátku říkal, že jsem k tomu velmi skeptický. Jako vnitro jsme dospěli k závěru, že žádná změna není nutná,“ odmítá další debaty Hamáček.

Vyšetřování podvodů s DPH a dalších daňových trestných činů a jejich dotahování před soud by Celní správě přidělalo práci. Podle dřívějších plánů měla být posílena o tři sta pracovníků. Situace ve správě je však přesně opačná. Do konce roku ji má opustit až čtyři sta lidí, což by bylo o dvě stovky více než za loňský rok. Se špatným náborem nováčků se potýká i policie a letos také armáda.