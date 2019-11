Glosa Petra Peška: Desetinková německá radost | E15.cz

U Německa to je varování, že růstová čísla (mezičtvrtletně o 0,1 procenta) jsou příliš vachrlatá na to, aby se dalo o recesi mluvit jako o zažehnané. A stejně tak jako vnější vlivy tentokrát podle analytiků německému HDP pomohly – možnost zažehnání obchodní války mezi USA a Čínou, růst exportu, vidina ještě nedávno nereálné brexitové dohody mezi Londýnem a EU – příště se to může obrátit. A v českém případě je to zase slábnoucí průmyslová výroba (o aktuálním vývoji českého HDP více zde).

Vzhledem k závislosti české ekonomiky na té německé je ale i ona desetina procenta pro nás pozitivním signálem – jakkoliv jde hlavně o psychologický efekt. Nic to ovšem nemění na tom, že doba ekonomické hojnosti nejspíš v České republice pomalu končí. Možná si to uvědomuje i vláda, bohužel se ale podle toho nechová. Rozpočet na příští rok je opět schodkový. Nemluvě o reálném riziku, že dojde k výpadkům plánovaných příjmů. Šlo by to nazývat sympatickým optimismem. Spíš to ale zavání jistou neodpovědností.