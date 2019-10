Glosa Petra Peška: Platy zásutpců samospráv vzrostou | E15.cz

V téměř všudypřítomné platové horečce se nemohlo zapomenout ani na představitele místních samospráv – od zastupitelů přes radní až po starosty, primátory a hejtmany. Vládní návrh počítá se zvýšením jejich odměn až o 7,5 procenta. Jak těch uvolněných – tedy těch, co to dělají de facto na plný úvazek – až po ty neuvolněné, kteří to mají jako doplněk k jinému zaměstnání. V zásadě je to v pořádku.