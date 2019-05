Glosa Petra Peška: Evropské mantry | E15.cz

Snad šéfovi české diplomacie a potažmo i vládě tento názor vydrží i při dialogu s Paříží, kde prezident Emmanuel Macron naopak volá po integraci větší. Samozřejmě podle francouzských představ…

Naopak přetrvávající mantrou je tvrzení, že dvou- či vícerychlostní Evropská unie by byla škodlivá, a to o i pro nás, jak v rozhovoru ministr Petříček také uvedl. Jednak vícerychlostní EU už existuje například v podobě eurozóny či Schengenu a jednak přeci není nutné se účastnit unijních projektů, které pro nás nejsou výhodné. Tedy pokud samozřejmě nejde o základní pilíře fungování EU, jako je společný trh, volný pohyb osob atd…

Častým argumentem odpůrců vícerychlostní EU včetně ministra Petříčka je také to, že je dobré být u co největšího množství agendy, a tudíž i u rozhodovacích procesů. Ani toto zcela neobstojí. Jednak to může být příliš velká cena za účast v nevýhodných projektech a jednak také platí, že formálně se samozřejmě rozhoduje za účasti všech členských zemí, váha některých je ale přeci jen větší a jejich slovo silnější. Ať se nám to líbí, nebo ne. Neboli – buďme i zde realisty.