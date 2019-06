Glosa Petra Peška: Festival daňové nenasytnosti | E15.cz

Pozitivní na jeho návrhu je, že to nezdůvodňuje bojem vykořisťovaných proti boháčům po vzoru staré levice, nýbrž přiznává, že chce především přilepšit rozpočtu. „Je třeba hledat další příjmy,“ řekl serveru Novinky.cz. Tím ale veškerá pozitiva končí.

Jednak je to z dalších projevů neodpovědné fiskální politiky současné vlády. Na jednu stranu sice přidává tam, kde je to opravdu potřeba (platy učitelů, pracovníků v sociálních službách atd.), na druhou rozhazuje miliardy pro své potenciální voliče (např. slevy na jízdném). A když začne téct rozpočtu do bot, hledá, koho dalšího ještě zkasírovat. Stačí se podívat na nápady z uplynulých dnů.

Poslanec ANO Martin Kolovratník přišel s návrhem zvýšit cenu roční dálniční známky pro osobní auta z 1500 korun na 2000 korun, přičemž ministerstvo dopravy chce zdražovat i známky krátkodobé. Možná to má být cena za prodloužený pobyt na D1 kvůli jejím váznoucím opravám… Ministryně financí Alena Schillerová zase nedávno představitelům měst radila, aby si vylepšili rozpočty zvýšením daně z nemovitosti. Místo aby se její vláda zasadila třebas o zrušení daně z nabytí nemovitosti, která při nákupu dál prodražuje už takhle drahé byty.

Návrh šéfa ČSSD je nestoudný ze své podstaty – proč trestat někoho za to, že si může dovolit koupit dražší auto, chce jej nebo potřebuje jako věc prestiže. Rozumný člověk – nejen podnikatel – do vozu za víc, než si může dovolit, nepůjde bez ohledu na daňové zvýhodnění. A diskutabilní je i skutečný přínos pro státní rozpočet, byť Jan Hamáček slibuje několik miliard.

Jistou třešničkou na tomto nesmyslném dortu může být i to, že on sám jezdí podle médií v autě „nad limitem“ – což je ale správné a logické. Bylo by nedůstojné, aby ministra vnitra vozili v nějaké herce. Jen by to neměl komplikovat i ostatním, zvlášť pokud si na to vydělají…

Předseda ČSSD se ohání i tím, že k jeho nápadu se odmítavě nestaví ani ministryně financí Alena Schillerová. Z její reakce ale přesto plyne určitá naděje: „Zavádění opatření tohoto typu by muselo být podrobeno důkladné analýze z hlediska spravedlnosti, administrativní náročnosti a efektu, včetně posouzení dostupných a relevantních zkušeností s podobnými kroky.“ Podobnými slovy odvracel sir sir Humphrey báječné nápady svého ministra v britském seriálu Jistě, pane ministře…