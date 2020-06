Glosa Petra Peška: Komu to prospěje? | E15.cz

Cesta na Tchaj-wan je opět o něco reálnější, aktualizoval v televizi Prima šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) své zahraničněpolitické plány. Jasno má prý být do konce června. Pokud toto „jasno“ bude znamenat, že předseda komory setrvá u záměru svého zesnulého předchůdce Jaroslava Kubery, nepochybně to potěší stoupence ostrova či odpůrce pevninské Číny.

Vidět to ale lze i jinou optikou. Podle Miloše Vystrčila je záměr navštívit Tchaj-wan především projevem naší svébytnosti a svéprávnosti. Jeho oponent v televizní debatě, šéf Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO), to naopak vidí jako typický problém kategorie „cui bono“. Neboli komu to prospěje a co z toho budeme mít dobrého, jak vysvětlil.

Vše se ale dá i zjednodušit, včetně aplikování zásad reálpolitiky. Předseda dolní komory to řekl hezky lidově. I při řešení problému Čína/Tchaj-wan bychom prý měli používat to, co máme mezi ušima. Myšlena byla asi hlava. S tím nelze než souhlasit.