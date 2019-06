Glosa Petra Peška: Nevítězství neprotestů | E15.cz

A nebyl by to on, kdyby se spokojil pouze s obyčejnou kritikou. Je pochopitelné, pokud se člověk ohánějící se konzervativními hodnotami pozastaví například nad tím, že o osudu vlády se nerozhoduje ve volbách, ale na ulici. Václav Klaus ale šel ještě dál. Protesty označil za organizované a zmanipulované, jejich účastníky za nespokojené, frustrované… a zaplacené.

Není ale demonstrace jako demonstrace. Třeba akce na podporu Václava Klause po „sarajevském atentátu“ v roce 1997, to bylo pochopitelně něco jiného. A pokud nynější protesty některé vlažnější přívržence Andreje Babiše utvrdily v podpoře premiéra, opačný efekt by nebyl překvapením ani u vyjádření Václava Klause. Tedy že některé chladnější odpůrce vlády naopak vehnaly na Letnou.