Glosa Petra Peška: Oranžové vládní vlny | E15.cz

Neboli, pro ČSSD se až tak moc nemění. Což je z jejich pohledu dobrá i špatná zpráva. Pokračují ve své cestě, stranické pnutí je přinejmenším prozatím zažehnáno.

Na druhou stranu se nedostavil žádný nový impuls, který by mohl „oranžové“ odrazit od hranice ponoru, kde se podle průzkumů veřejného mínění pohybují. Hamáčkův příslib adresovaný straníkům („Já nás do té Sněmovny na podzim dovedu!“) sice zněl rázně a pochopitelně. Bez nějaké výrazné změny ale bude pro sociální demokraty obhajoba poslaneckých křesel mimořádně těžká.

Ještě zajímavé bude druhé dějství, ke kterému se schyluje ve vládě. Stranická prohra může Tomáše Petříčka shodit z již rozkývaného křesla šéfa diplomacie. Spekuluje se, že by se do Černínského paláce mohl vrátit Lubomír Zaorálek, který by tak ukončil své působení krizového manažera na ministerstvu kultury. A tam by mohl zamířit vlivný náchodský poslanec za ČSSD Jan Birke.

Takový scénář by znamenal několik věcí. V neposlední řadě by se zhmotnilo přání Miloše Zemana (Petříček a Blatný ven!). Ukázalo by to také, že spekulace o konci ministra školství Roberta Plagy byly jen kouřovou clonou, aby se zastřel původní plán odchodu pouze ministrů zdravotnictví a zahraničí.

Hlavně by to ale pro premiéra Babiše bylo vítaným, alespoň dočasným odkloněním pozornosti od vlastních problémů. A že jich není málo. Podivná výměna v čele ministerstva zdravotnictví, spor o ruskou vakcínu Sputnik V, zveřejněný deník druhého muže hnutí ANO Jaroslava Faltýnka…

Sociální demokraté už asi nikdy nezopakují „oranžovou tsunami“, když na podzim 2008 triumfovali v krajských i senátních volbách. Alespoň vládní vlny či vlnky zatím dělat umějí. Tedy než narazí na mělčinu…