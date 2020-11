Glosa Petra Peška: Paralelní vládnutí | E15.cz

Setrvání epidemiologa Romana Prymuly ve vládních strukturách není až o tolik překvapivější než to, že Jaroslav Faltýnek je dál šéfem poslaneckého klubu ANO. Oba účastníci takzvané vyšehradské schůzky sice o nějakou tu funkci přišli, ale v žádném případě to pro ně neznamená konečnou.

Roman Prymula dopadl hůř. Byť nerad a po chvilce vzdoru opustil post ministra zdravotnictví, kde se ani nestačil pořádně zabydlet. Jaroslav Faltýnek se vzdal jen postu prvního místopředsedy ANO, což ale chtěl tak jako tak učinit začátkem příštího roku.

Nyní se z exministra Prymuly stává poradce premiéra Babiše. Proč ne, předseda vlády má právo mít ve svém týmu koho chce. Vzhledem k událostem posledních týdnů a s přihlédnutím k premiérovu způsobu řízení státu to ale za pár poznámek stojí.

Šlo by to vidět jako „trafiku“. To by ale nebylo úplně přesné. Spíš to je typickým projevem způsobu vládnutí, které je Andreji Babišovi vlastní. Je tu expertní tým na ministerstvu zdravotnictví. Je tu Rada vlády pro zdravotní rizika, kterou premiér vytvořil právě jako paralelu k Ústřednímu krizovému štábu. A také, aby ji předsedal.

A teď má někdejšího hlavního epidemiologa a šéfa resortu zdravotnictví přímo u sebe na Úřadu vlády. Uvidíme, co toto nové umístění Romana Prymuly udělá s již tak občas kakofonickým projevem vládních představitelů během koronavirové krize. Už takhle v tom Andrej Babiš exceloval.