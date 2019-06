Glosa Petra Peška: Premiérovi nehodní poddaní | E15.cz

Nutno uznat, že Andrej Babiš krizovou komunikaci kolem masových protestů ustál vcelku dobře. Až do dneška, kdy podřeknutím téměř freudovského typu osvětlil, v čem spočívá jeden z opěrných bodů jeho vládnutí: „ Člověk má z toho pocit, že čím víc peněz pumpujeme, tím víc jsou lidé nespokojeni,“ uvedl na závěr konference pro diplomaty (celá zpráva zde).

Nemusíme mluvit rovnou o uplácení voličů, byť zas tak daleko od pravdy by to nebylo. Je to spíš o tom, jak Andrej Babiš vnímá své vládní poslání. Tedy že stát má být jednak výběrčím daní a dalších poplatků, jednak přerozdělovatelem těchto peněz a zaopatřovatelem. A lidé mají být vděčni… anebo se alespoň nebouřit na ulici.

A když už se bouří? Tak se to pokusit bagatelizovat, jak se o to Andrej Babiš dle pouček o krizovém politickém managementu vcelku úspěšně pokoušel. Označoval účastníky protestů za pomýlené, téměř je litoval, že vycházejí z „nepravdivých“ informací v nepřátelsky naladěných médiích.

Později malinko přitvrdil s tím, že ho „posílali do kriminálu, našeho pana prezidenta do rakve a třeba by i znárodňovali soukromé společnosti“. Je jedno, zda z toho něco vůbec na Letné zaznělo, většina nejspíš ne, pro očernění odpůrců se ale hodí vše. Ostatně je to minulostí prověřená metoda.

Na premiérovu obranu je nicméně férové uvést, že odpůrcům nebral právo demonstrovat: „Důležité je, že máme demokracii, máme 30 let od revoluce a lidé projevují svůj názor. Občanská společnost funguje, a to je dobře,“ uvedl v rozhovoru pro LN.

A kromě toho se udržel a neposílal pravdu a lásku – tedy slogan propagátora občanské společnosti Václava Havla – do tělního otvoru, kterým disponuje něžnější polovina lidstva, jak kdysi zaznělo jeho hlasem na jednom (ne)slavném odposlechu.