Martin Komárek: Babišovi věřím, demonstrantům nemá cenu ustupovat | E15.cz

Novinář a bývalý poslanec za hnutí ANO Martin Komárek stále věří, že premiér Andrej Babiš to s Českou republikou myslí dobře. A jakákoliv dobrá vůle ze strany premiéra by se podle Komárka proti němu obrátila. „Babiš je pro demonstranty čiré zlo, vadí jim, i jak vypadá. Nemá cenu jim ustupovat,“ říká v rozhovoru pro Info.cz.

Rizikem pro další Babišovu politickou budoucnost by podle Komárka bylo potvrzení předběžného výsledku auditu Evropské komise. „Lidi by viděli, že mu nešlo o dobro země, ale o dotace, to by byl skutečný posun,“ domnívá se komentátor.