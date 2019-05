Glosa Petra Peška: Prezidentský vrtoch | E15.cz

Umanutost či pevnost postojů. Je to subjektivní hodnocení, nicméně popsání stavu mysli prezidenta Miloše Zemana to odpovídá. On to ví, libuje si v tom, jeho věrní i jeho kritici to vědí též a snaží se s tím „pracovat“. Odmítání povýšit šéfa BIS Michala Koudelku je přesně jedním z vrtochů, které si současná hlava státu užívá. A moc dobře ví, jak s tím pracovat.