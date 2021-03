Glosa Petra Peška: Problémy paní Hygieny | E15.cz

Stačí už důvody ochodu dosavadní šéfhygieničky Jarmily Rážové. „Je to něco, co se nějakým způsobem děje,“ komentoval to bez dalšího vysvětlování ministr zdravotnictví Jan Blatný. Hlavní ale samozřejmě je, co se děje kolem její nástupkyně, dosavadní ředitelky moravskoslezské krajské hygienické stanice Pavly Svrčinové.

Největší pozornost zaujalo něco, co s epidemickou situací téměř nesouvisí. Vtip na jejím facebookovém profilu o pomyslném „bytaři Fero Lakatošovi“, který dodržuje karanténu tím, že vykrádá vlastní byt. Někteří v tom podle použitého jména viděli útok na Romy s rasistickým podtextem.

Celé to má několik rovin. Jedna je samozřejmě názorová, nakolik jde opravdu o rasismus, či prostě jen o trochu politicky nekorektní vtip, který vyvolal zbytečnou hysterii (slovo Rom ve vtipu nepadlo). To důležitější nicméně je, jak se k tomu nová hlavní hygienička postavila.

Pavla Svrčincová odmítla, že by byla rasistka. Což je v pořádku. Svůj facebookový profil smazala. Což je možná přehnaná reakce, ale je to její věc. Zároveň se ale hájila slovy, že ona za sdílení citovaného vtipu nemůže. „Nevím, jak se mně to na profilu ocitlo,“ uvedla. To se sice vyloučit nedá, ale nezní to ani příliš přesvědčivě.

Přitom by úplně stačilo říct něco ve smyslu: „Nepovažuji ten vtip za rasistický, nikoho jsem tím nechtěla urazit. Pokud se tak stalo, tak se omlouvám.“ Navíc od člověka i v jejím tehdejším postavení by se dala čekat jistá prozíravost a zdrženlivost.

Celé to pak vyvolává už zpočátku otazníky o její důvěryhodnosti a osobní integritě. Přitom jsou tu i jiné, řekněme věcnejší otazníky. Například ohledně jejího působení v Moravskoslezském kraji během vypuknutí epidemie v dolech OKD. Nejdříve se s přísnějšími opatřeními otálelo, pak naopak hygiena pod jejím vedením otočila a prakticky z hodiny na hodinu nechala zakázat i všechny místní kulturní akce.

Mimochodem, podobně jako s jejím „nevím“ u sdíleného vtipu to bylo u současného ministra zdravotnictví Blatného, který při nástupu do fukce pro změnu mlžil kolem podpisu petice Milion chvilek pro demokracii. Tak alespoň něco mají společné…