Blatného rezort bude moci vydávat širší restrikce k omezení covidu. Poslanci schválili pandemický zákon | E15.cz

Šéf rezortu zdravotnictví však nebude mít tak silné páky, jak předpokládala původní norma exministra Adama Vojtěcha (ANO) z loňského jara. "Ta byla špatná, protože dělala z ministra nového premiéra bez kontroly poslanců," řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Souhlasu vlády budou podle schválených senátních úprav podléhat nejen ministerské restrikce, ale také opatření hygienických stanic. Podle pandemického zákona se navíc nebudou smět omezovat zejména veřejná shromáždění svolaná podle příslušného zákona. To předchozí znění paragrafů přijatých minulý týden sněmovnou umožňovalo.

Bez senátního návrhu by sněmovna nemohla vůči opatřením ministerstva a hygienických stanic nijak zasáhnout. Platila by, byť by dolní komora pandemickou pohotovost zrušila. Stěžejní části zákona budou účinné do konce února příštího roku.

Předlohu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Stvrdit by jej mohl podle dřívějších informací ještě dnes, aby mohla rychle vyjít ve sbírce a nabýt platnosti.

Na podobě pandemického zákona se vláda dohodla s většinou opozičních stran. Opozice do návrhu zákona prosadila vedle parlamentní kontroly také pravidla soudního přezkumu mimořádných opatření k omezení šíření epidemie koronaviru a odškodnění podnikatelů nebo firem.

"Původní předloha z loňského roku neobsahovala žádnou možnost odškodnění pro subjekty zasažené mimořádnými opatřeními," potvrdila stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

Živnostníci a podniky budou moci za dobu trvání pandemické pohotovosti podávat žádosti o odškodnění celý rok místo dosavadních šesti měsíců. Výše možných náhrad bude bez limitu. Stát však bude kompenzovat pouze skutečnou škodu, nikoliv ušlý zisk. Hradit nebude ani roušky, respirátory či dezinfekci, které firmy nakoupí.

Důkazní břemeno ponese poškozený. Bude muset ministerstvu financí nebo případně později soudu prokázat souvislost škody s mimořádnými opatřeními. Také bude muset doložit, že nebylo možné škodě předejít ani zabránit.

Opětovné sněmovní projednávání pandemického zákona provázela místy bouřlivá debata. Nevoli vyvolala vystoupení nezařazeného poslance Lubomíra Volného. Opět přišel bez roušky, vládu a poslance, kteří by pro zákon hlasovali, označil za vrahy. Zmínil i nacistického lékaře Josefa Mengeleho. Na Volného adresu se snesla různá označení, například i to, že je „nebezpečný psychopat“. Do kratšího sporu se dostali i předsedové Trikolóry a SPD Václav Klaus a Tomio Okamura. Závěrečné hlasování pak zdržela zhruba na půlhodinu porucha hlasovacího zařízení.

Zákon se bude vztahovat jen na epidemii COVID-19. Jeho účinností nastane stav pandemické pohotovosti. Budou moci nařídit používání ochranných prostředků a vydat příkaz k testování zaměstnanců na COVID-19.

Za porušení opatření zákon stanoví pokuty. Například za nenošení roušek nebo respirátorů bude lidem hrozit postih až 30 tisíc korun. Nejzávaznější porušení budou moci úřady trestat až třímilionovou pokutou.

Mimořádná opatření budou vyžadovat souhlas vlády, budou muset být zdůvodněna z hlediska epidemické situace i rizik. Každé dva týdny se bude přezkoumávat potřebnost restrikcí, vláda o nich ve stejném intervalu bude muset informovat sněmovnu. Návrhy na zrušení ministerského mimořádného opatření se bude zabývat Nejvyšší správní soud, opatření hygienických stanic budou moci lidé napadnout u krajských soudů.

Ministerstvo zdravotnictví bude moci žádat v souvislosti s epidemií COVID-19 o pomoc složky integrovaného záchranného systému. Vláda bude moci rozhodnout o využití armády.

Co bude v pravomoci ministerstva zdravotnictví či hygienických stanic

V době pandemické pohotovosti budou moci nad rámec zákona o ochraně veřejného zdraví omezit celostátně nebo regionálně například veřejnou dopravu, obchodní nebo výrobní provozovny či obchodní centra, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry a podobné služby, bazény a koupaliště, soukromé a veřejné akce i vysoké školy. Ministerstvo a hygienici budou moci nařídit také používání ochranných, čisticích nebo dezinfekčních prostředků i další protiepidemická opatření. Obecně budou moci vydat i příkaz k testování zaměstnanců a jiných pracovníků na onemocnění covid-19.

Co prosadila opozice do pandemického zákona

- Bude zakotven stav pandemické pohotovosti, Poslanecká sněmovna bude moci tento stav ukončit nebo znovu iniciovat.

- Opatření ministerstva zdravotnictví budou podléhat kontrole vlády, v pravidelně po dvou týdnech budou revidována.

- Budou platit přesnější definice přestupkových jednání, aby co nejlépe odpovídaly možným sankcím.

- Za drobné krádeže a další bagatelní delikty spáchané v pandemické pohotovosti nebudou hrozit nepřiměřené tresty.