Glosa Petra Peška: Rady, porady a čekání | E15.cz

Šéf ČSSD Jan Hamáček to nemá lehké. Jeho strana se ve vládě snaží zachovávat alespoň základní loajalitu, a zároveň se neušpinit premiérovými problémy. Malinko schizofrenní postoj zaujala i ve vztahu k protibabišovským demonstracím. S jejich organizátory se Jan Hamáček setkal a uvedl, že i premiérovi poradil, aby nespokojencům dodal pocit vyslyšení. Demonstrace podle něj „nejsou cestou“, pár výrazných spolustraníků mu na ně ale chodí. To Andrej Babiš žádné dilema neřeší: „Nevím, co bych s nimi řešil,“ odmítl možnost setkání s organizátory demonstrací.

Nejasná situace panuje kolem výměny ministra kultury. Od konce května už vládce rezortu Antonín Staněk neměl v úřadu sedět. „Kdyby se to prodlužovalo, musel by to premiér řešit,“ uvedl Hamáček. No uvidíme. Trochu to připomíná notoricky známý obraz Salvadora Dalího Persistence paměti s roztékajícími se hodinami. I zde si čas v poklidu plyne.