Glosa Petra Peška: Realistické neodcházení | E15.cz

Je to dětinský návrh, který může říkat pouze nezodpovědný člověk, komentoval debaty o vystoupení Česka z Evropské unie. Kdo? Václav Klaus, bývalý prezident. Leckoho to možná překvapí. Vážně ten Václav Klaus, který se snaží své okolí přesvědčovat, že nemění své názory? Je to tak. Ale žádného zneklidnění není třeba, a to ani v jednom z diskutujících táborů.