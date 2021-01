Glosa Petra Peška: Komory proti štváčům | E15.cz

Asi by se dalo namítat, že je trochu „přeprojevováno“. Na druhou stranu, obě poselství byla vcelku důstojná. A snad i trochu napravila pachuť z předchozí řeči prezidenta Zemana, který se ani během vánočních svátků nedokázal povznést nad své žabomyší války.

Jak Miloš Vystrčil, tak Radek Vondráček naopak brojili proti rozdělování společnosti. „Nenechejme se rozeštvat a rozdělit,“ apeloval šéf Senátu. „Více si naslouchejme,“ sekundoval mu o pár minut později předseda Poslanecké sněmovny. A oba se odvolávali mimo jiné na T.G. Masaryka, jehož citáty se stávají povinnou součástí většiny politických projevů…

Pro Miloše Vystrčila to byla premiéra v pozici prvního muže horní komory. Svoji řeč pojal státotvorně. Jakožto místopředseda ODS sice nezapřel příslušnost k opozičnímu táboru, jeho kritika vládních kroků v souvislosti s koronavirovou krizí ale byla uměřená a pochopitelná.

Občas sice působil trošku nejistě a zvláště ke konci mohl jeho projev budit dojem určité rozvleklosti. Obsahově ale naplnil očekávání. A kromě apelu k očkování by pro další politickou diskusi – ať už souhlasnou, nebo kritickou - neměla zapadnout ani jeho výzva „Co můžeme udělat my pro EU“…

Radek Vondráček pojal své vystoupení spíše „sousedsky“, ostatně tímhle slovem se v různých obměnách několikrát oháněl. Hned z počátku vypotřeboval pokus o pointu, když si sundal roušku jako důkaz víry v lepší rok. No, proč ne…

I on podpořil vakcinaci proti koronaviru – podobně jako o pár minut dřív Miloš Vystrčil a před několika dny v lepších chvilkách svého projevu i Miloš Zeman. A kdyby člověk na chvilku zapomněl, že Radek Vondráček je místopředsedou vládního hnutí ANO, zněla by pěkně i jeho slova proti rozdělení společnosti a na podporu živnostníků.

Na páteční večer si chystal projev i premiér Babiš. Sečteno a podtrženo, čtvero vánočně-novoročních poselství od ústavně nejvyšších politických představitelů je možná zbytečně hodně. Platí ale to, co loni a nejspíš i do budoucna. Alespoň je z čeho a z koho vybírat…