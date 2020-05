Glosa Petra Peška: Rudá jistota | E15.cz

Takže i její útoky na ministra zahraničí, které by jinak byly nanejvýš zábavným reliktem studené války, nelze úplně opominout.

To, co by mohlo vypadat jako soudružské extempore předsedy strany Vojtěcha Filipa v rozhovoru pro ruský armádní tisk, v pondělí stvrdilo vedení komunistů svým usnesením. S výmluvným názvem „KSČM varuje před nárůstem fašismu“.

Ztělesněním této revanše má být – podobně jako ve zmíněném rozhovoru – ministr zahraničí za ČSSD Tomáš Petříček. Důvodem je, že „se snížil k přirovnávání hrůz nacistické okupace k událostem, které souvisejí se studenou válkou“. A komunisté zároveň kladou řečnickou otázku, „proč de facto připustil další krok k přenesení viny za rozpoutání druhé světové války dílem téměř rovným z nacistického Německa na Sovětský svaz“?

Jde samozřejmě o reakci na kauzu bourání/stavění válečných pomníků v některých pražských municipalitách, jež se Rusku nelíbí. Je možné si o těchto aktivitách myslet cokoliv. Dá se to brát jako projev pevných postojů a hrdinství, anebo jen jako konjunkturalizmus a populistický boj za lacinými politickými body. Pořád ale jde o projev suverénnosti místních samospráv.

Komunisté to ale samozřejmě vidí jinak. „KSČM je přesvědčena, že ministr zahraničí morálně a politicky devalvoval Českou republiku z polokolonie na kolonii Spojených států amerických,“ uvedli ve svých závěrech. A tuto větu pro jistotu i uvedli tučným písmem. K ministru zahraničí lze mít tucet výhrad, ale toto samozřejmě nemůže působit jinak než jako jeho pochvala.

Komunisté mají před sjezdem, minulé volby jim dopadly tristně, preference strany také nic zářného neslibují. Tak kolem sebe kopou, hlavně doleva, což je pochopitelné. Už méně ale to, že nějaká vláda se jimi nechá vydržovat.