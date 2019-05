Glosa Petra Peška: Rudá léčba Ondráčkem | E15.cz

Jenže tím nebylo komickým prvkům konec. Nad výletem komunistického poslance se začali pohoršovat členové vládní koalice, kterou Ondráčkova strana drží u moci. Podle ministra zahraničí za ČSSD Tomáše Petříčka samozvaný český emisar v samozvané separatistické republice „dělal ostudu České republice“. A premiér a šéf ANO Andrej Babiš taktéž správně podotkl, že to „určitě není v souladu se zahraniční politikou naší vlády“. "Přijíždí delegace České republiky." Říká hlasatel doněckých separatistů.

K jejich vůdci Pušilinovi přijíždí auto s českou vlajkou a z něj vystupuje komunistická mlátička Ondráček.

Ne, žádná delegace ČR. Stejná lež jako ten falešný konzulát.

Co slovo, to lež. Co čin, to zločin. pic.twitter.com/a4SMKmMJX1 — Roman Maca (@_Roman_Maca) 15. května 2019

Pokud se ale vládní koalice opírá o hlasy KSČM, je chtě-nechtě spolupachatelem i takovýchto diplomatických výstřelků. A jedna humorná diplomatická epizoda z Donbasu je ještě tím nejmenším. Komunisté už prokázali, že si dokážou prosadit do vládní agendy svá témata i své lidi. Z jejich pohledu je to pochopitelné, podpora vlády není zadarmo.

V souvislosti s Ondráčkovou donbaskou misí premiér Babiš pronesl ještě jednu pozoruhodnou větu: „Vnímám, že předseda Filip to nevnímá jako problém,“ prohlásil s odkazem na postoj šéfa KSČM. Správně by mělo být řečeno, že sám Babiš nevnímá jako problém, že nechal komunisty přičichnout k moci a teď se rádoby diví. Ale tomu se pro změnu není třeba divit vzhledem k jeho minulosti.

