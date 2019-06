Glosa Petra Peška: S EET a nikdy jinak? | E15.cz

Vládní koalice udělala, co slibovala a dokončila, co započala. Rozšíření elektronické evidence tržeb na další obory je součástí tažení proti podnikatelům a živnostníkům, jehož deklarovaným cílem je „narovnání podnikatelského prostředí“ a v neposlední řadě i vyšší výběr daní. I když už u prvních dvou vln EET je v tomto ohledu výsledek více než sporný. Nesporné ale je, že pro řadu zvláště těch menších živností se to stalo poslední kapkou a jejich provozovatelé zavřeli krám. V těchto voličských vodách nicméně ČSSD, KSČM a v poslední době už ani ANO neloví. Proti rozšíření EET byli jen dva vládní poslanci – po jednom z ANO a ČSSD.

Pak je tu další, méně zmiňovaný efekt EET. Je to získání detailního přehledu o pohybu zboží a plateb, neboli větší kontrola státu nad tím, co se v ekonomice děje i na té nejnižší úrovni. I toto zapadá do filozofie současné vládnoucí koalice, a tudíž to nepřekvapí.

Opozice dělala to, co mohla a co zmohla. Stovkami pozměňovacích návrhů – v drtivé většině z dílny ODS – se jí alespoň podařilo schválení oddálit. Za malý, ale skutečný úspěch pak může považovat schválení výjimky pro sociální služby. A to nejen pro výjimku takovou, avšak jelikož se podařilo na opoziční stranu alespoň v tomto bodu přetáhnout ČSSD, vznikl ve vládnoucí koalici malý rozkol. Což opozici pochopitelně těší.

Výjimek je tam víc, byť tu nejzvláštnější - pro řezané květiny – si nakonec vláda rozmyslela. I některé další jsou diskutabilní – proč například zrovna prodej kaprů – ale v tom by hlavní problém nebyl. Ten tkví v tom, že EET se pro další a další živnosti stává zbytečnou zátěží, kterou nepřímo pocítí i druhá strana: zákazníci či pacienti.

Nešťastné je i spojování evidence s daňovými úlevami, což jde i proti argumentaci vlády. Pokud to živnosti dotčené EET nezatíží – jak vláda tvrdí – tak proč jim to kompenzovat nějakými úlevami? Jinak je samozřejmě dobré jakékoliv snižování daní, a tedy i toto, byť vykazuje značné rysy nesystematičnosti. A především se přesuny vybraných položek do nižší sazby DPH neměly spojovat s rozšiřováním EET, takhle se stávají jeho rukojmím.

Dá se totiž očekávat, že Senát zákon vrátí. Ale stejně tak je pravděpodobné, že Sněmovna by jej přehlasovala. Pokud se tedy někteří další poslanci, zvláště z ČSSD, nezačnou stavět na zadní, až jim začnou chodit stížnosti zákazníků-voličů.