Glosa Petra Peška: Senát jen pro někoho | E15.cz

Tisková konference, kterou dvě hodiny po skončení senátních voleb uspořádal premiér Andrej Babiš, se klání o horní komoru vůbec netýkala. A nebýt dotazu novináře, možné by to šéf hnutí ANO nezmínil vůbec.

Vysvětlením může samozřejmě být, že tu je vážná situace kolem koronavirové krize. Počet potvrzených případů v pátek prudce narostl, takže je to pochopitelné. Přesto je to svým způsobem i výmluvné. Premiér Babiš moc Senát nemusí a jeho hnutí ho ani „neumí“. Takže i jeho poněkud přezíravá reakce, že výsledky „moc nesledoval“, je možná pravdivá.

Ostatně ANO v uplynulém hlasování získalo jen jediné křeslo, a to ještě velmi těsně. Jejich kandidát na Karvinsku (Ondřej Feber) se do poslední chvíle přetahoval s finalistou z ČSSD (Radkem Sušilem), nakonec ho porazil o pouhých 84 hlasů.

Sociální demokraté tak nakonec vyšli úplně na prázdno, čímž zároveň přišli o právo na vlastní senátní klub. Symbolem jejich neúspěchu je i to, že do horní komory se v jejich barvách nedostal ani její někdejší šéf a dlouholetý senátor Milan Štěch. Ve druhém kole se nedařilo ani některým dalším známým tvářím z ostatních stran – od Michaela Žantovského přes Miroslava Antla či Ivo Valentu po bývalou ombudsmanku Annu Šabatovou.

Zpátky ale k výsledku mocenského tria. Jeho fiasko se očekávalo. Komunisté, kteří vládu podporují, navíc neprošli ani do druhého kola. Překvapí tak možná jen jeho rozsah.

A stejně tak se po prvním kole rýsovalo to hlavní, tedy kdo z dvojice STAN a ODS bude mít v Senátu nejsilnější pozice. Co do počtu získaných mandátů se to povedlo tomu prvnímu, Starostové a nezávislí se tedy oprávněně prohlásili za vítěze. Což vyvolává i logickou otázku, zda se Starostové a nezávislí budou dle nepsaných pravidel dožadovat i předsednického křesla.

Občanští demokraté ale doufají, že jej pro Miloše Vystrčila udrží. Bude tedy záviset na tom, jak tvrdě hnutí STAN po tomto postu půjde. Navíc není ještě jisté, jak přesně početné senátorské kluby obou uskupení budou – ještě může dojít k jistým přeskupením, navíc je v horní komoře k mání řada senátorů menších stran a nestraníků.

Volební účast nebyla v druhém kole senátních voleb jako obvykle příliš vysoká – dosáhla 16,74 procenta. Na druhou stranu, vzhledem ke koronavirové krizi to není vůbec špatné, před dvěma lety to bylo ještě o něco méně (16,49 procenta).

Nízká účast a menší počet odevzdaných lístků zvyšuje pravděpodobnost těsných soubojů. A nejinak tomu bylo i letos. Kromě již zmíněné Karviné to dramatické bylo i ve Strakonicích (o 45 hlasů) a hlavně ve Vyškově (rozdíl jen 27 hlasů). A pro zajímavost – i tento pomyslný souboj zahrnoval oba hlavní favority. V prvním případě totiž vyhrál Tomáš Fiala za ODS, ve vůbec nejtěsnějším souboji pak se štěstím triumfoval Karel Zitterbart za hnutí STAN.