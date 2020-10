Výsledky voleb do Senátu 2020: Kompletní výsledky | E15.cz

Vítěze prvního kola voleb do jedné třetiny Senátu, které se konají 2. a 3. října 2020 společně s krajskými volbami , budeme předběžně znát do pár hodin od uzavření volebních místností. Kompletní výsledky pak budou známy nejdříve v sobotu 3. října večer. Průběžné i finální výsledky volebního klání můžete sledovat zde.

Senátoři se volí na šet let. Volby do senátu se konají každé dva roky s tím, že se vždy volí senátoři do jedné třetiny senátu. Termín voleb vyhlašuje prezident republiky a letos bylo datum prvního kola voleb do Senátu stanoveno na 2. a 3. řijna 2020. Ve stejný termín se konají i volby do krajských zastupitelstev. Druhé kolo voleb do jedné třetiny Senátu se koná 9. a 10. řijna 2020.

Výsledky voleb do třetiny Senátu 2020

Kandidáti musí získat více než 50 procent hlasů v daném volebním obovdu. V případě, že žádný z kandidátů v jednom volebním obvodu nadpoloviční většinu hlasů nezíská, koná se o týden později druhé kolo voleb. Voliči pak vybírají mezi dvěma kandidáty s nejvyšším počem hlasů.

Výsledky prvního kola senátních voleb budou známy nejdříve 3. října 2020 večer.

Array

Komunální volby Data ještě nejsou k dispozici Obnovit výsledky 0,00 % 0 hlasů Sečteno 0 %

Účast 0 % Jak se volilo u vás v obci Kompletní výsledky

Výsledky senátních voleb 2018