Slávia a Miloš Zeman. Prezident přijal sešívanou delegaci | E15.cz

Ale proč ne. Miloše Zemana lze pochopitelně podezírat, že si chce na opěvovaných výkonech Slavie zvláště v zápasech s Barcelonou přihřát polívčičku. Kdo z dalších politiků to ale nedělá. S úspěchy sportovců se ztotožňuje i značná část národa. Očekávat pozvání na Hrad po nějakém debaklu či „koncert útěchy“ na pražském Staroměstském náměstí asi nelze.

Potvrzuje se také, že sport je jednou z mála oblastí, kde se daří rozdělenou společnost spojovat. Výkony slávistů oceňovali i fanoušci jiných klubů, slova uznání zaznívala též od politiků napříč spektrem. Na čínské peníze a angažmá Jaroslava Tvrdíka – někdejšího ministra obrany za ČSSD a později podobně „uznávaného“ šéfa Českých aerolinií – u sešívaných se na chvíli zapomnělo, nebo se to alespoň potlačilo.

Je možná zvláštní, jakou roli sport v české společnosti a politice hraje. Těžko si asi představit, že by španělský král – či samozvaný katalánský premiér, pokud by zrovna nebyl v exilu – přijímal hráče Barcelony po uhrání solidních výsledků s nějakým českým klubem. A nikoliv jen vzhledem k rozdílné výkonnosti. Ale vlastně díky Slavii i za to.