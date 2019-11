Glosa Petra Peška: Sněmovní bojiště | E15.cz

Daňový balíček i zvýšení rodičovské se staly oběťmi přetahování mezi vládními a opozičními poslanci. U daní to byla spíše pozitivní zpráva. Vládní daňový balíček nakonec prošel, některé protinávrhy bohužel ne.

Argumentace se vyostřovala, hlasy se zvedaly a jednací řád znevažoval. Hra na viníka gradovala zejména u zvyšování rodičovského příspěvku. Stejně jako vzájemné obviňování z obstrukcí. Pro mnohé diváky-voliče se situace na bojišti, tedy ve sněmovně, stávala nepřehlednou. A to zrovna když důvěryhodnost dolní parlamentní komory podle průzkumu CVVM stoupla na solidních 40 procent.

Jako prvnímu došla trpělivost – nepřekvapivě – premiéru a poslanci Andreji Babišovi. Prý už do sněmovny nebude chodit. Autoři škodolibých reakcí vzápětí připomněli, že vzhledem k jeho obecně nízké účasti (byl zhruba u 27 procent hlasování) se to zas tolik nepozná. Co bude dál? Korespondenční hlasování o důvěře vládě?