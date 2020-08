Tak alespoň čtyři - glosa Petra Peška | E15.cz

Vládní dohadování o výši bonusu pro seniory je snad nejlepší ukázkou toho nejhoršího, co dokáže nynější kabinet předvést.

Nekoncepční nápad až příliš zavánějící uplácením voličů, který může ještě víc prohloubit rozpočtovou díru. A od pasu střílená čísla, kolik že by měli senioři navíc dostat. Se zatím posledním nápadem přišla v pondělí ministryně financí Alena Schillerová: čtyři tisíce korun.

Pro podobná mimořádná přilepšení obecně existují dva hlavní důvody. Buď jsou díky hospodářské prosperitě v rozpočtu přebytky, které vláda rozdá – či přesněji vrátí – celým skupinám občanů anebo rovnou všem. Což vzhledem k plánovanému manku ve výši půl bilionu korun tento případ pochopitelně není.

Anebo se celá jedna skupina příjemců tohoto bonusu ocitla v kritické situaci, kterou jinak řešit nelze. Dá se určitě mluvit o tom, že starobní důchody jsou pořád nízké, nebo přinejmenším u části populace seniorů. Je také pravda, že v poslední době ceny rostou, zvláště u některých potravin. Právě proto tu je ale zákonem daná valorizace, která pro příští rok činí průměrně asi 840 korun. Přilepšení nad toto není tedy ničím jiným než vládním dárkem, který zaplatí ostatní, možná i včetně budoucích generací.

Neznamená to, že by si senioři nějaké „rouškovné“ nezasloužili. Jsou tu ale i další skupiny obyvatel, kteří byli koronavirovou krizí zasaženi hůř – k žádným výpadkům ve vyplácení penzí kvůli pandemii přeci nedošlo. Proč tedy nedat něco i jim? Ale budiž, sociálně citlivá společnost by měla dbát především o ty nejzranitelnější, mezi něž nepochybně patří i mnozí starší lidé.

Pak tu ale ještě pořád zbývá to handrkování, kolik by bonus pro seniory měl činit. A jestli ho vyplatit jednorázově, na několikrát anebo navýšit penze nad „zákonnou“ valorizace dlouhodobě. Jelikož jednorázová částka je větší a zní to líp, vede se nyní debata hlavně o této variantě. Tedy spíš přetahování než debata.

Ministryně Maláčová mluví o šesti tisícovkách, premiér Babiš jako alternativu přidává pět, ministryně Schillerová před pondělními čtyřmi navrhovala jen jednu. Tedy žádný promyšlený plán, spíše licitování.

Ještě důležitější ale je, kolik by to celé státní pokladnu stálo. Nejvelkorysejší varianta 18 miliard, pondělní „čtyřková“ odhadem 12 miliard. Což je pořád obrovská suma, jakkoliv ve stínu 500miliardového schodku samozřejmě vypadá nicotně.

Ministryně financí by za umravňování rozhazovačných choutek svých vládních kolegů jinak zasloužila pochvalu. Pokud ale nyní i u 12miliardového manka říká, že se snaží „chovat rozpočtově odpovědně“, je to přinejmenším nesmysl.