Tragikomedie na Twitteru - glosa Petra Peška | E15.cz

Myslíme na seniory, dušovala se opakovaně vláda po vypuknutí koronavirové krize. Jak se ukazuje, byly to bohužel opět dost děravé sliby.

Domovy pro ty nejstarší a nejzranitelnější z nás zasáhl nedostatek ochranných pomůcek, což tam nejspíš přispělo k šíření viru. Bohužel i s fatálními následky, jakkoliv samozřejmě hraje roli i faktor jiných zdravotních komplikací. Pokud by nešlo o tak vážnou situaci, byla by víkendová slovní přestřelka, která se kvůli tomu na Twitteru rozhořela mezi ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, šéfem rezortu vnitra Janem Hamáčkem a hlavním odborářem Josefem Středulou, úsměvná. Na to ale bohužel není vhodná doba.

Skvěle komunikujeme, znělo další z vládních uklidňování. On-line hádka mezi ministry, kdo za pochybení v domovech po seniory může, je názorným příkladem… Ale což, hlavně když umíme poradit. Třeba premiér Andrej Babiš, na Twitteru radil prezidentu Trumpovi, jak s pandemií zatočit. No comment.