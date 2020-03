Hamáček proti Vojtěchovi. Na twitteru se mezi nimi strhla pře o respirátory | E15.cz

Virtální roztržku odstartoval tweet odborářského předáka Josefa Středuly, který upozornil na nedostatek ochranných pomůcek v domovech pro seniory a jiných sociálních zařízeních. Právě v nich se nákaza novým typem koronaviru začala šířit velkou rychlostí, což může mít fatální následky.

Na to reagoval ministr vnitra Jan Hamáček zprávou, že jeho rezort rozvezl během soboty půl milionu respirátorů a tři miliony roušek.

A vyvstala otázka, kdo měl tento zdravotnický materiál zajistit. Odpovědí byl tweet ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, v němž narážel na to, že to bylo ministerstvo zdravotnictví, které rezortu vnitra zdravotnický materiál zapůjčilo.

„Nechci vést zbytečnou polemiku, ale toto má skutečně na základě rozhodnutí vlády zajistit ministerstvo vnitra. Ale jsme partneři, takže jim rádi pomůžeme, což se teď stalo,“ uvedl Vojtěch.

Šéf rezortu vnitra Hamáček chtěl diskusi převést mimo sociální síť a Vojtěchovi v následujícím tweetu vzkázal, že se s ním nebude hádat na twitteru, ale téma mohou znovu otevřít v pondělí na vládě. Jeho pokus o uklidnění situace ovšem nevyšel.

Vojtěch zareagoval odkazem na tiskovou konferenci vlády, na níž zaznělo, že rezort zdravotnictví bude dodávat materiál hlavně páteřním nemocnicím, záchrankám a krajským hygienickým stanicím. Vnitro pak zajistí dodávky a distribuci ochranných pomůcek státním i nestátním subjektům. Hamáčkovi dál vzkázal, že to s ním rád znovu probere v pondělí.

Spor vládních kolegů zakončil Hamáček tím, že se aspoň ukáže „absurdita ‚dvojí‘ distribuce“ a paradoxy rozdělení pravomocí uvnitř vlády. Ostatně tomu, že to ve vládě „moc neklape“ a napětí roste nasvědčuje i to, že místo Hamáčka byl šéfem Ústředního krizového štábu jmenován náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Šéf vnitra se netajil tím, že dokonce uvažoval o rezignaci. „Za standardních podmínek by ministr na vládní křeslo rezignoval. Ale asi by to znamenalo pád vlády, což by asi nebylo ideální řešení,“ uvedl v rozhovoru pro E15.