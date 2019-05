Glosa Petra Peška: Vedlejší efekty eurovoleb | E15.cz

Bylo by nespravedlivé považovat volby do Evropského parlamentu jen za sofistikovanější průzkum volebních preferencí, jakkoliv tak trošku tímhle způsobem fungují. Zvlášť v hektickém hlasovacím cyklu, kterým nyní česká politika prochází. O to víc je zajímavé sledovat, co všechno tyto volby – přeceňované i podceňované – mohou také způsobit.