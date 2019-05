Eurovolby 2019 - Volby do Evropského parlamentu | ČSSD zlomila vaz spolupráce s ANO. Strana potřebuje silného lídra, míní politolog Lebeda | E15.cz

Sociální demokracie poprvé v historii nepošle do Evropského parlamentu jediného poslance. Podle politologa Tomáše Lebedy straně zlomily vaz vládní koalice s ANO a necharismatický lídr. „ČSSD by opravdu nutně potřebovala silného a charizmatického lídra, který by dokázal stranu opět spojit a vybudovat ji na nových základech. Popravdě, tam nikoho takového zatím nevidím, což ale neznamená, že tam nikdo takový není,“ říká v rozhovoru pro deník E15.

ČSSD se ve volbách do Evropského parlamentu propadla pod čtyřprocentní hranici a nezískala ani jeden poslanecký mandát. Našla sociální demokracie svoje dno?

To, že se ČSSD dostala na pomyslné politické dno, jsme si mysleli už v roce 2017 při volbách do sněmovny, že se ale dostane ještě hlouběji než ODS ve volbách 2013, nikdo nečekal. Jestli může klesnout ještě hlouběji, netuším. Zatím ale ČSSD nedělá nic pro to, aby se trajektorie změnila na vzestupnou.

Co ČSSD uškodilo?

Strmým propad sociálních demokratů můžeme jasně pozorovat od té doby, co je ve vládě s hnutím ANO. Dále sociální demokracie měla nevýrazného lídra a nahradila ho dalším nevýrazným lídrem. Obě proměnné, které za poklesem popularity strany stojí, zůstaly nezměněny. Takže pokud budou stále tvrdošíjně trvat na tom, že budou součástí vládní koalice s hnutím ANO, budou je voliči, mimochodem ti stejní, o které má zájem i Andrej Babiš, hojně opouštět. K odchodu voličů bude docházet, i pokud budou mít v čele nevýrazného lídra, který nebude schopen konkurovat Andreji Babišovi.

Online: ČSSD se musí od základů změnit, žádá po volebním debaklu pražská buňka

Má ČSSD ve svých řadách někoho takového?

ČSSD by opravdu nutně potřebovala silného a charizmatického lídra, který by dokázal stranu opět spojit a vybudovat ji na nových základech. Popravdě, nikoho takového tam zatím nevidím, což ale neznamená, že tam nikdo takový není. Už mnohokrát se v politice někdo takový zčista jasna zjevil.

Dá se předpokládat, že výsledky budou mít nějaké dopady na změny ve vedení ČSSD?

Podle mého názoru ČSSD v minulosti spíš řešila vnitrostranické ambice svých členů, než svůj vlastní osud. Veškeré boje, které se uvnitř strany odehrávaly, byly vedeny spíš osobnímu zájmy aktéru, nikoliv zájmem základny vygenerovat nejlepšího lídra.

Daly se tyto výsledky předpokládat?

Předpokládali jsme, že ČSSD bude bojovat o pětiprocentní hranici. Tipoval jsem, že ji nepřekročí. Jeden z nejpesimičtějších odhadů bylo, že spadnou pod čtyři procenta. Volební propad je mimořádně silným signálem, který by strana měla zaregistrovat.

Glosa Martina Čabana: Český volič byl laskavý. Většinou

Je hnutí ANO skutečně vítězem voleb do Evropského parlamentu?

Vítězem je určitě, ale myslím si, že má hnutí má dost důvodů k nervozitě. Navzdory masivní předvolební kampani se jim nepodařilo zmobilizovat svoje voliči a dostat je k urnám. Navíc v minulosti jsme mohli pozorovat, že strany, které byly schopny v parlamentních volbách dosáhnout 30procentní hranice, tak ve volbách do EP skončily s velmi podobným výsledkem. To se podařilo například ODS, ne už hnutí ANO, které výsledek z voleb do Sněmovny o víkendu nepotvrdilo. Tento propad může naznačovat, že hnutí bude mít v budoucnu problém svoje sympatizanty mobilizovat.

V Česku přišlo do Evropského parlamentu nejvíc lidí za posledních 15 let. Přesto naše účast patřila k těm třetím nejhorším. Můžeme to přičíst i kvalitě předvolební kampaně?

Předvolební kampaň byla opravdu velmi zvláštní. Skoro jsem měl pocit, že soutěž neprobíhala mezi jednotlivými stranami napříč spektrem, ale mezi stranami a Evropskou unií. Velkým zklamáním pro mě byla témata propagující národovectví. Místo toho, aby političtí činitelé otevřeli témata, která budou řešit budoucnost Evropy, řešili, jak Česko před EU uchránit.