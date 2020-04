Glosa Petra Peška: Velikonoční proměna Andreje Babiše | E15.cz

Po vánočním poselství od prezidenta jsme tu poprvé měli i velikonoční promluvu premiérskou. Bylo to nejspíš mimořádné kvůli koronavirové krizi, nešlo ale jen o pouhé informační sdělení.

K tomu by dostačovaly například již dříve zveřejněné velikonoční instrukce od šéfa ústředního krizového štábu, kterým je momentálně ministr vnitra.

Premiér Andrej Babiš svoji promluvu pojal více zeširoka. Začal svým rádoby lidovým stylem. Mluvil o vyšlehávání holek a popíjení panáků (byť později varoval před tím, aby panáky kolovaly). Brzy ale přešel do své nové politické inkarnace. Po členovi KSČ, spolupracovníkovi StB, dravém byznysmenovi, oligarchovi a politickém spasiteli se přenesl do polohy kajícného věřícího, kterou veřejně započal před více než dvěma týdny modlitbou ve sněmovně.

Ve svém čtvrtečním televizním projevu soucítil se všemi, kteří teď kvůli restriktivním opatřením nemohou chodit na bohoslužby. „Chápu, že zvlášť pro věřící je to bolestivé,“ pravil s odkazem na význam, jaký Velikonoce mají pro všechny křesťany. A apeloval na věřící, aby mše sledovali on-line, dokonce k tomu i odcitoval příslušnou webovou adresu. „I já se podívám,“ dodal.

Nepomněl ovšem ani na politické poselství. Z velké části navázal na svůj první, taktéž pečlivě připravený projev. Koronavirovou krizi jsme nemohli čekat. Děláme, co můžeme. Hodně se nám toho podařilo, ale musíme vydržet a být odpovědní…

Vládními opomenutími diváky ani nyní neobtěžoval, chyby přetavil v pozitiva. Místo o zanedbání distribuce ochranných pomůcek jsme se dozvěděli o tom, že se už díky premiérově naléhání zavážejí do domovů seniorů rychlotesty. A na závěr děkovné pasáže, proti níž nelze premiérovi jinak nic vytknout, došlo i na „všechny, co šijí roušky“. Také, co zbývalo, že ano…

Chybět v premiérově televizní promuvě nemohla ani velká slova a velká čísla. Dozvěděli jsme se, že první poločas jsme nad koronavirem vyhráli 1:0. A že vláda je připravena na pomoc uvolnit až tisíc miliard korun. Což zní samozřejmě lépe než bilion. A „uvolnit“ má zase lepší zvuk než třeba „zadlužit zemi“.

Zapadnout by ale neměl ani slogan „testovat, testovat, testovat“, s nímž premiér Babiš ve svém velikonočním poselství přišel. Nezbývá doufat, že to dopadne lépe než s někdejším předvolebním slibem jeho hnutí „dálnice, dálnice, dálnice“…