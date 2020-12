Glosa Petra Peška: Zkrácené vodítko | E15.cz

Výjimky existují také u některých přísloví. Třebas u toho, že „nevstoupíš dvakrát do stejné řeky“. Ve středu večer do ní vstoupila vláda. Svůj vlastní návrh na prodloužení nouzového stavu o další měsíc nejen neprosadila, ale nakonec se musela smířit s návrhem komunistů. Podobně jako v listopadu.

Jinak řečeno, „rudí“ se již podruhé během krátké doby stali těmi, kdo nastavil rámec pro přijímání mimořádných opatření kvůli koronavirové krizi.

Úplně přes kopírák to ale nebylo. Poklesla totiž míra tolerance opozičních stran s prodlužováním nouzového stavu. Zatímco minule ještě většina z nich chtěla jen kratší termín, nyní už zazníval odpor k jakémukoliv nastavování tohoto provizoria.

Komunisté tedy správně vycítili, že si mohou poroučet víc než dřív. Takže zatímco v listopadu v Poslanecké sněmovně prošel podle jejich not návrh na prodloužení nouzového stavu o více než tři týdny, nyní je to jen o čtrnáct dní – do 23. prosince.

Nepomohlo ani naléhání premiéra Babiše, ani apel ministra zdravotnictví Blatného, které zazněly v úvodu středeční mimořádné schůze. Totiž že je potřeba měsíc. Ve společnosti navíc zřetelně roste odpor ke stále se měnícím restrikcím, takže mírnějším přístupem se neriskuje ani propad voličské podpory.

A nejde jen o nouzový stav. Rozklížení je mezi vládními stranami a KSČM, která kabinet drží u moci, zřetelné i v dalších oblastech, například v případě rozpočtu. A nesouladů přibývá i přímo v koaličním tandemu hnutí ANO a ČSSD.

Nevíme, jaký bude příští rok z epidemického hlediska. U toho mocenského se ale dá odhadovat lépe. Nejspíš nás čeká období slabé a rozhádané vlády.