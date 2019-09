Glosa Petra Peška: Vyšší a ještě vyšší platy | E15.cz

Dostačující růst platů ve výši tří procent, tedy nad hranicí inflace, jak jej navrhuje ministryně financí, považují odbory i ČSSD za… nedostačující. Sociální demokraté by chtěli něco přes pět procent, odbory mluví rovnou o osmi až patnácti procentech. Jejich šéf Josef Středula je „připraven ke kompromisu“, ovšem s nekompromisním dodatkem, že růst navrhovaný šéfkou státní kasy je „neakceptovatelný“.

Zalíbit se svým členům či voličům je pochopitelná snaha. Že průměrná mzda roste a přesáhla 34 tisíc, přičemž polovina lidí bere přes 29 tisíc? Že se platy ve státní sféře v poslední době zvyšovaly ještě rychleji? Že větší plošné přidávání státním zaměstnancům by pro deficitní rozpočet byla další zátěž? Že by to v ekonomice mohlo vyvolat nezdravé tlaky? To všechno je zjevně druhotné.