Z nouze do nouze - glosa Petra Peška | E15.cz

Pochopitelně záleží na tom, jaká bude praxe. Nicméně už seznam a povaha opatření vypovídají o tom, že vláda se rozhodla, že čísla nakažených srazí za každou cenu.

Což vzbuzuje několik otázek. Bylo to nutné? Není to nesmyslně zvolené? Bude se to dodržovat? Půjde to vymáhat? A hlavně...zabere to?

Pochyby jsou na místě, už jen o smysluplnosti tak velkého omezení pohybu.Navíc už nyní klesá ochota lidí k dodržování restrikcí. A také to přináší spoustu logistických problémů.

Podobně je to se zavíráním části dosud otevřených obchodů, školek a škol. Či třeba s omezeným perimetrem pro noční venčení psů.

Každopádně se potvrdilo, že vláda jde opět cestou zákazu a dalších omezení místo toho, aby se zavedl bezpečnější režim a nechal se život za stanovených pravidel plynout.

Koronavirová situace se ale stává kritickou a pár týdnů omezení se přežít dá. Takže jde o to, jak velká důvěra bude k těmto opatřením panovat a zda zaberou. Rok po vypuknutí epidemie se totiž zdá, že se stále motáme na místě.

Určitým pozitivem z pátku může být legislativný posun. Podivně obnovený nouzový stav skončil, sněmovna jej správně odmítla prodloužit. A vláda vzápětí vyhlásila nový na následující měsíc.

A především, našla se k tomu i shoda většiny vládních a opoziční stran, sněmovna k tomu vládu vyzvala. Bude to tak mít nejen větší ústavní, ale i politickou oporu. Což je v dnešní rozjitřené době, kdy se navíc množí podněty k Ústavnímu soudu, výjimečně pozitivní.

A podobná vzácná shoda se našla i u pandemického zákona, na který možná taky jednou dojde, až se situace alespoň trochu zlepší.

To jsou důležité, ale nyní vedlejší věci. Hlavní bude si po třech týdnech bezprecedentně přísných restrikcí udělat inventuru.