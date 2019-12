Glosa Petra Peška: Zešikmená plocha Andreje Babiše | E15.cz

Co to ale reálně znamená pro Andreje Babiše? A co pro jeho odpůrce?

Předně je třeba říct, že radost těch, kteří už vidí premiéra před soudem či snad za mřížemi, je předčasná. A není vyloučeno, že i poslední. Jednak Babiš je stále považován za nevinného, což připomněl i žalobce Zeman. A nemusí být ani obžalován. Jeho případ dostane do rukou stejný dozorující státní zástupce – Jaroslav Šaroch. Sice se musí řídit doporučením „shora“, ale stále je možné, že rozhodne stejně, jen s doplněným důkazním materiálem. Jinak by vlastně dal najevo, že pochybil, což nikdo nedělá rád. Navíc veřejně.

Do věci se může vložit ještě další Zeman – prezident, který se k novému vývoji má vskutku stylově vyjádřit ve svých čtvrtečních hovorech na TV Barrandov. A ten již avizoval, že by Babišovi udělil abolici. Nikoho by nemělo zmást premiérovo ujišťování, že by ji nepřijal. Názory se mění, všechno se dá nějak vysvětlit.

Pro premiéra to je každopádně nepříjemný vývoj, navíc v kombinaci s finální verzí dotačního auditu z Bruselu. Jednak se doma dostává pod tlak. A nejde ani tak o opozici, která na něj příliš skutečných pák nyní nemá. Využívat toho jistě budou jeho mocenští spojenci. Ať už ti ve vládě, ve Sněmovně či na Hradě. A zvláště to poslední pro něj může být problém.

Udělení abolice v již tak politicky rozjitřené situaci by premiéra jedné starosti zbavilo. Zároveň by se ale proti němu nejspíš zdvihla vlna odporu, a to včetně pouličního. Neboli, hlava státu by ho předhodila davu. Pokud abolice jen zůstane ve vzduchu, bude mít Miloš Zeman na Andreje Babiše v rukách páku, kterou může využít dle potřeby.

Do nepohodlné pozice se premiér samozřejmě dostává i v zahraničí, i když tam jde spíše o reputační problém. Reálně se může projevit snad jen v jistém oslabení pozice při vyjednávání v rámci EU.

Andrej Babiš tak v uplynulých dnech utržil hned dva politické údery. Bylo by předčasné jej odepisovat, už mnohokrát dokázal, že se dokáže z nepříjemných situací dostat. Navíc se může spolehnout na stále dosti početné voličské skupiny, pro které jeho kauzy nepředstavují problém. Anebo se naopak stanou naopak důkazem, že „po něm jdou“.

Což ale nemění nic na tom, že Babiš je nyní oslaben. A že šikmá plocha, po níž se už léta pohybuje, je nyní opět trochu strmější.