Stíhání Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo bude pokračovat | E15.cz

U Babiše a Jany Mayerové, která byla v minulosti v managementu Čapího hnízda, bude muset Šaroch doplnit důkazy a pak znovu rozhodnout, zda jejich stíhání opět zastaví, nebo je pošle před soud. Vydávat Babiše policii už Poslanecká sněmovna nebude muset.

Do věci by mohl zasáhnout prezident Miloš Zeman, který už dříve nevyloučil, že Babiše omilostní. Nyní ale obrátil a takzvanou abolici podle premiéra navrhovat nebude. Babiš už v září řekl, že by takzvanou abolici nepřijal. Nyní to pro rádio Impuls zopakoval.

„Zastavení stíhání dvou osob nerespektovalo zákonný požadavek na objasnění skutkového stavu v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí a částečně bylo založeno na nesprávném právním vyhodnocení,“ uvedl nejvyšší žalobce Zeman s tím, že své rozhodnutí nebude blíže upřesňovat.

„Není důkazná situace, aby mohla být věc zastavena, ale ani obžalována,“ dodal. Po třech týdnech, kdy podle svých slov studoval spis o šedesáti svazcích, tedy nedospěl k závěru, že by případ byl zralý na to, aby ho začal rozplétat soud.

Pro odchod ČSSD z vlády není podle představitelů strany důvod. „Nebyl to šťastný týden pro pana premiéra, docela se to na něj valí,“ komentoval verdikt šéf poslanců sociální demokracie Jan Chvojka s poukazem na audit Evropské komise, podle něhož je Babiš ve střetu zájmů. Chvojka připomněl, že strana od začátku debat s ANO o sestavení koalice nechtěla, aby byl Babiš v čele vlády. „I nyní platí, že kdyby hnutí nominovalo na post premiéra nebo premiérky někoho jiného, bylo by to lepší,“ podotkl Chvojka.

Podle místopředsedy ANO Radka Vondráčka spěje kauza Čapí hnízdo ke konečnému zastavení trestního stíhání Babiše. „Nejvyšší státní zástupce je pod mediálním tlakem a chce pro svou jistotu došetřit bílá místa, která v případu zůstávají,“ míní Vondráček s tím, že Zemanovo rozhodnutí nenaznačuje, že by existovaly nějaké důkazy pro obžalobu.

Podle předsedy ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Marka Bendy z opoziční ODS by měla ČSSD kabinet opustit. „Řekla už tolik vět, že nepůjde do koalice s trestně stíhaným člověkem. Jsme v situaci, že vládu nemůže reprezentovat takováto osoba,“ míní.

Benda je přesvědčen, že sněmovna nebude muset Babiše znovu vydávat policii. „Určitě ne, souhlas k vydání byl dán, přičemž nový mandát Andreji Babišovi nevznikl. Pokračuje trestní stíhání, které bylo zastaveno, a nyní bylo zákonným způsobem obnoveno,“ konstatoval.

I Piráti jsou přesvědčeni, že premiér by měl skončit. „Vyzývám Andreje Babiše, aby z důvodu obnoveného stíhání a také permanentního střetu zájmů, ve kterém je, odstoupil z čela vlády,“ prohlásil šéf strany Ivan Bartoš.

Podle předsedy lidovců Marka Výborného je Babiš koulí na noze české politiky. „Místo toho, abychom řešili skutečně důležité věci, řešíme Čapí hnízdo a další problémy premiéra,“ řekl.

„Pavel Zeman svým rozhodnutím potvrdil, že je zárukou nezávislosti státních zástupců. Nyní máme trestně stíhaného premiéra s obrovským střetem zájmů. Pokud by mu v takové situaci Miloš Zeman udělil abolici, jak deklaroval, ničím bychom se nelišili od mečiarovského Slovenska,“ uvedla šéfka TOP 09 Markéta Pekarivá Adamová.

„Byly to pěkné dva měsíce, kdy jsme neměli trestně stíhaného premiéra. Aspoň trochu jsme se nemuseli ve světě stydět. Teď se zase vracíme na začátek, kdy bude premiér jen a jen řešit své problémy, místo toho, aby posouval naši republiku kupředu,“ poznamenal předseda STAN Vít Rakušan.