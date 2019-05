Glosa Petra Peška: Zpolitizovaná nemehla v Evropské komisi | E15.cz

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš nabídl představu, jak by se mělo změnit fungování jedné z hlavních unijních institucí – Evropské komise. A jako obvykle, je to kombinace potřebných, hezky znějících a protichůdných nápadů.

„Komise je nikým nezvolená instituce, která supluje demokraticky zvolené orgány,“ shrnul Andrej Babiš svůj pohled v rozhovoru, který – jistě jen shodou okolností – vyšel v LN v den, kdy se u nás začíná volit do Evropského parlamentu. Co se týká Evropské komise, je to častá námitka, která má reálný základ. Jenže do toho už trošku hůř zapadá další premiérovo tvrzení, že EK je zároveň „zpolitizovaná“.

A malinko to drhne i v premiérových představách ohledně toho, jak by se mělo fungování tohoto orgánu změnit. Evropská komise by měla být „především nestranná a objektivní“ a měla by hlavně dohlížet nad plněním smluv. I potud to zní dobře, byť představa o „nestrannosti a objektivnosti“ je poněkud iluzorní. Ale budiž, proč se chvíli nezasnít.

O kousek dál se ale dozvíme, že v Evropské komisi by měli být „spíš manažeři, experti v dané oblasti“. Obvyklá mantra Andreje Babiše, podle níž politik prostě nemůže být odborníkem. Nemluvě o tom, co by nápadu s kolegiem manažerů řekli v jiných členských zemí.

Stačilo pár dalších otázek a je tu další parametr. V čele Evropské komise – či jiného důležitého orgánu EU – by měl být zástupce některé ze zemí Visegrádu. A na námitku tazatele, že to příliš nezapadá do představy o apolitickém sboru expertů či úředníků, Andrej Babiš vše dovysvětlí: „Jde o to, jak by ten člověk Komisi pojal.“

Spoustě lidí asi bude stačit dojem, že prostě něco je špatně a on ví, co s tím dělat. Protože není jako ti ostatní, jako politici, jako ta nemehla. Jenže pokud by si rozhovor přečetli celý, musel by jim Andrej Babiš připravit malé zklamání. V jedné pasáži (týkající se druhé generace biopaliv) si totiž povzdychne: „Už nepodnikám, už jsem bohužel politik.“