Glosa Viliama Bucherta: Klady viru | E15.cz

Nepřekvapilo, když se při šíření viru potvrdilo, že Čína se vyžívá v high-tech despotismu nebo že Írán se kvůli náboženské zaslepenosti utápí v byrokratické zmatenosti.

Jednou ze zásadních věcí, kterou koronavir odkryl, jsou limity a organizace zdravotní péče i způsob, jak se problém komunikuje.

Dalším všeobjímajícím problémem je vzdělávání. To by mělo být připraveno v podobných případech na on-line výuku na všech stupních škol. Někde, jako v Japonsku, to funguje, naopak Česko na to není připraveno. Zamyslet se musíme i nad dopadem nekonečného rozšiřování masové turistiky, která bývá spásou i zkázou současně.

Klíčovým poznatkem pro globální byznys je pak to, že Čína je daleko méně závislá na světě než svět na ní. To by jednou mohlo způsobit hospodářskou pandemii, která bude daleko ničivější než jakýkoli koronavir.