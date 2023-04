Izrael slaví 75 let. Česko těží ze spolupráce v AI a kyberbezpečnosti | e15.cz

Českou republiku loni v červenci navštívil izraelský prezident Jicchak Herzog s manželkou, letos v dubnu přijel izraelský ministr zahraničních věcí Eli Cohen s delegací. Během své návštěvy podpořil další rozvíjení vzájemných vztahů v oblasti obchodní i vědecké spolupráce. Z České republiky navštívila loni v dubnu Izrael delegace z ministerstva životního prostředí, v listopadu se uskutečnila návštěva delegace vedené ministryní pro výzkum, vědu a inovace Helenou Langšádlovou a na letošní červen se připravuje cesta předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové.

Česko-izraelská smíšená obchodní komora zprostředkovává pravidelně tematické mise, ať už v rámci Cyber Week, Cybertech, či AI Week. Aktuálně pro zástupce krajů chystáme misi spojenou s návštěvou prestižního veletrhu Biomed. Připravuje se již třetí ženská podnikatelská mise. NF Neuron ve spolupráci s IOCB Tech oproti loňskému běhu více než zdvojnásobil počet studentů, kteří pojedou do Izraele na vědecké stáže, zaměřené i na poznání izraelského vědecko-technického transferového ekosystému.

Ve spolupráci s prestižním izraelským think-tankem Samuel Neaman Institute vzniká v Praze Institut národních strategií, který začne pracovat na řešení klíčových otázek souvisejících s posílením odolnosti jak společnosti, tak státu, v 21. století.

Českým firmám se úspěšně daří pronikat na izraelský trh, ať už se jedná o fyzické výrobky, nebo například investiční aktivity. Právě v oboru investic do izraelských technologických startupů patříme mezi nejaktivnější hráče z celého regionu. Naopak izraelské společnosti přinášejí špičková řešení z oblastí kyberbezpečnosti, umělé inteligence (AI) či high-tech do České republiky a celého regionu.

Pravidelně probíhají česko-izraelské inovační dny zaměřené na konkrétní tematiku, v loňském roce se diskutovalo téma Smart Cities. Rozvíjí se spolupráce v oblasti eHealth, vodohospodářské či enviromentální. Do konce roku se uskuteční významná obchodní a vědecká mise do Izraele, která bude zaměřena na nové perspektivní sféry v oblasti vzájemné spolupráce.

Izraelská strana cítí, že po letech těsné spolupráce na mezinárodním poli a vysoké podpory ze strany Česka je načase podpořit další rozměr česko-izraelské spolupráce v oblasti obchodu, výzkumu a vědy právě dalšími silnými impulsy ze strany izraelského státu. Proto přejme našemu spojenci, ať se vnitropolitická situace brzy uklidní. Z našeho pohledu se však o krizi nejedná. A můžeme se inspirovat i tím, jaká je v Izraeli odvaha zásadní témata otevírat a vést o nich zdravou, plnohodnotnou diskuzi. I to je součástí demokracie. Tak ještě jednou hodně štěstí Izraeli, a to nejen do 120 let.

Autor je prezidentem Česko-izraelské smíšené obchodní komory a advokátem