Izraelské startupy hrozí Netanjahuovi odchodem ze země | e15.cz

Startupisté podle expertky zkrátka nechtějí žít a pracovat v nedemokratickém státě. Odchodem navíc ze stejného důvodu vyhrožují i mnozí zahraniční investoři. „Je třeba si uvědomit, že izraelský hi-tech stojí v podstatě na pár lidech a tvoří skoro padesát procent hrubého domácího produktu země. Hospodářské dopady takového rozhodnutí by tedy nebyly malé,“ podotýká Kalhousová.

Také mezinárodní ratingová agentura Moody's vydala tento měsíc varování, že chystaná soudní reforma může negativně ovlivnit bonitu Izraele, ačkoli prozatím úvěrový rating země nesnížila a ani izraelská měna šekel nijak výrazně neoslabuje.

„Celý stát je nicméně v tuto chvíli paralyzován, protože stávkují odboráři, lékaři, univerzity, nefunguje letecká doprava. Takže ekonomika je zasažená už teď. Jak závažné a dlouhodobé ty škody budou, závisí na tom, zda bude současná napjatá situace dále eskalovat, což si netroufám odhadnout,“ míní Kalhousová.

Protests broke out in Israel after Prime Minister Benjamin Netanyahu fired the defense minister, who had called for a stop to the government’s divisive planned judicial overhaul. https://t.co/B3zAnVxTfD pic.twitter.com/yrQ2vkdO0S