Jak číst největší telekomunikační obchod letošního roku | e15.cz

V pátek dokončená velká telekomunikační fúze na českém trhu – tedy koupě operátora Nej.cz společností Cetin ze stáje PPF – byla očekávaná a očekávatelná. Je to pokračování zajímavého příběhu vývoje českého telekomunikačního trhu, který je dost odlišný od zbytku Evropy.

V pevném internetu je totiž Česko evropským rekordmanem v tom pozitivním smyslu, a to hned v několika oblastech. Z historických důvodů tu máme stovky menších poskytovatelů internetu na lokální či regionální bázi, kteří obsluhují tisíce až desítky tisíc zákazníků a dohromady asi polovinu trhu. Důvodem je, že předchůdce Cetinu – státní podnik Český Telecom – vůbec nezvládl nástup internetu na začátku století a jeho manažeři naprosto nepochopili hlad zákazníků po prudce rostoucí službě. Výsledkem je, že bývalý monopolista tu má jeden z nejmenších podílů v Evropě. Mezi těmi, kdo využili jeho tehdejší neschopnosti, byli hlavně operátoři bezdrátových sítí, ale také tehdy prudce rostoucí kabelové televize, které začaly poskytovat na své infrastruktuře i připojení k internetu.

Kolem roku 2000 se tak postupně spojily firmy jako Dattelkabel, Kabel Plus a Kabel Net, ze kterých se stalo UPC. To zfúzovalo s kabelovkou Karneval a vytvořilo tak významného hráče s tehdy asi šestinovým podílem na českém trhu. Manažeři Karnevalu se na telekomunikace nevykašlali a v zádech s private equity investory (fondem Argus Capital) se vrhli na konsolidaci menších městských a místních kabelovek a vytvořili firmu Rio Media. A tu potom koupil Karel Pražák, respektive jeho skupina Kaprain, poté co získal Nej.cz (která se stala „mateřskou“ firmou pro jeho telekomunikační aktiva). Kaprain se pak na trhu rozjel a postupně akvíroval asi 20 dalších lokálních firem. Výsledkem tak bylo vytvoření třetího až čtvrtého největšího českého pevného operátora.