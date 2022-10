Marek Ševčík: Jak investovat politikům navzdory | E15.cz

Český trh by byl za standartních okolností téměř synonymem hodnotového investování s energetikou a bankami. Bohužel není. Jedna ze základních vlastností prosperujícího trhu je předvídatelnost, o níž si můžeme nechat jen zdát. Na českém trhu nyní panuje politické investování. Žijeme ve světě s téměř neomezenou mobilitou kapitálu. A masivním zredukováním zisků hlavních firem udělala vláda Petra Fialy Českou republiku zase o něco méně atraktivnější v mezinárodní soutěži.

Musím však přiznat, že nějaké pozice na českém trhu máme. Opět jsme alokovali Komerční banku. Tam vidíme nějaký potenciál situaci mírnit a daňově optimalizovat. U ČEZ již méně. Optikou investora: nelze říci, že je český trh neakceptovatelný. Pouze naše vláda dala důvod investorům (ať už finančním nebo v případě přímých zahraničních investic) požadovat diskont za „politickou nestabilitu“. Ne nutně, že bychom tady měli politické převraty, máme zde pouze časté převraty ve zdanění, které dělají jakékoliv propočty nemožnými.

Z(a)tracená čísla 12. díl

Pokud to tedy jen trochu jde, díváme se do zahraničí. Vysoké sazby s některým tituly velice zamávaly, konkrétně s akciemi rezidenčních realit v Německu. To je doplněno tamním negativním sentimentem způsobeným problémy firmy Adler.

My jsme vybrali společnost Vonovia. Titul bude v krátkém horizontu zranitelný ze strany úrovně tržních sazeb německých státních dluhopisů – vztah mezi cenami nemovitostí (či akcií) a sazbami zde funguje letos dokonale. Na druhou stranu lze očekávat ohlášený prodej některých nejádrových aktiv, které firmě zbyly po nedávné akvizici.

Taková reálná transakce by mohla potvrdit současné valuace německých rezidenčních nemovitostí a v tuto chvíli věřím, že je situace výrazně lepší, než indikuje pokles akcie o 60 procent za rok - s diskontem vůči čisté hodnotě aktiv dokonce sedmdesát procent. S hrubým dividendovým výnosem přes osm procent, který je firma schopna pokrýt z provozního hotovostního toku, nám Vonovia stála za zařazení do portfolia.

Autor je portfolio manažer J&T Investiční společnosti