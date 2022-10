Veganská burzovní tortura. Včerejší fetiš dnes trestá investory, selhala i Kim Kardashian | E15.cz

Akcionáři Beyond Meat jen za letošek ztrácí už rovných 80 procent, což v peněžním vyjádření představuje prodělek blížící se v přepočtu 88 miliardám korun.

Měla to být zdravá a chutná investice, recept se ale poněkud minul účinkem. Řeč je o akciích výrobce veganských potravin Beyond Meat. Akcionáři jen za letošek ztrácejí už rovných 80 procent, což v peněžním vyjádření představuje prodělek blížící se v přepočtu 88 miliardám korun. Svého času investorskému fetiši přitom nepomohl ani podpásový marketing v podobě angažmá všeumělkyně Kim Kardashian. Beyond Meat je přitom jen smutným symbolem celého odvětví veganských akcií na burze. Wall Street jako celek letos prodělala investorům zhruba čtvrtinu peněz, veganské investice ovšem propadly podstatně hlouběji.