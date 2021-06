Jakub Horák: Dobrý člověk ještě žije. I ve firmách | E15.cz

Psal se rok 1982, v Moskvě pevně seděl Leonid Brežněv, změně politického systému nenasvědčovalo vůbec nic a švýcarské čokolády se u nás pochopitelně neprodávaly. Přesto tam nějakému člověku stálo za to obaly vzít, dát je do obálky, zaplatit mezinárodní porto a poslat je dítěti do východního bloku. Dodnes na to myslím, kdykoli v obchodě uvidím ten nápis Toblerone.

Vzpomněl jsem si nedávno na tuto příhodu na svých sociálních sítích a požádal přátele o komentář – pokud pro vás nějaká firma také někdy udělala něco zadarmo, napište to sem a oplaťte jí dobrou karmou. Během jednoho dne se sešlo více než 400 vzpomínek na dobré lidi.

S přehledem vedou výměny šroubků v brýlích, což zadarmo provádějí optiky Grand Optical, Focus, PanOptikum i Optika Richter. Firma Rotring poslala rýsovací pero náhradou za to, ve kterém zaschla tuš. Výrobce kuchyňských robotů KitchenAid zdarma zaslal náhradní díl k robotu. V IKEA připravili náhradní šroubky k výrobku, který se už nevyrábí. Mercedes-Benz opravil převodovku, i když auto bylo už měsíc po záruce. Louis Vuitton v Pařížské bezplatně scelil trhlinu v bundě, zakoupené ještě navíc v londýnské prodejně. Firma Swatch zdarma rozleštila sklíčka k pěti hodinkám. Kytary.cz vyměnily zdarma kolíček u nástroje zakoupeného před deseti lety. Lego zasílá ztracené kostičky! Logitech poslal USB adaptér, Patagonia zadarmo opravuje u nich zakoupené oblečení, v Sharp Knives vyměnili střenku u nože, který nešikovností spadl na zem, někomu vyměnili v Kauflandu avokádo, ačkoli neměl účtenku…

Pročítal jsem si ty stovky dobrých zpráv o firmách, které se chovají k lidem slušně. A po dlouhé době jsem měl z četby na sociálních sítích dobrý pocit. Je myslím zbytečné dělat z toho nějaký morální závěr. Často si stěžujeme, že atmosféra v zemi není dobrá. Možná má smysl, aby každý z nás začal nějakým takovým drobným činem. A bude líp – nikoli ve smyslu marketingového sloganu, ale doopravdy.