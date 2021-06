Babišovi jsem pomohl vyhrát volby, říká největší sponzor Šlachtovy Přísahy | E15.cz

Společnost ILV z Příchovic na Plzeňsku zabývající se výrobou elektroniky už přispěla hnutí Přísaha bývalého šéfa ÚOOZ Roberta Šlachty třemi miliony korun, tedy maximem, které může jeden subjekt darovat politické straně.

Zakladatel a majitel firmy ILV Miloš Fürst přitom není v zákulisí politiky nováčkem. V minulosti jednal o kandidatuře do Senátu za Stranu soukromníků a po nástupu hnutí ANO do vlády v roce 2014 začal radit tehdejšímu ministru financí Andreji Babišovi.

Ke hnutí ANO přivedl i plzeňského podnikatele a tehdejšího šéfa tamní hospodářské komory Miloslava Zemana, který se podílel na programu hnutí a v roce 2016 byl lídrem ANO ve vítězných krajských volbách. Dnes je Zeman poradcem ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové pro oblast smart cities.

„Já jsem Babišovi v Plzni vyhrál volby. Chtěl ode mě tip na člověka, který je vážený, spolehlivý, poctivý a věrohodný. Poradil jsem mu Mílu Zemana,“ řekl deníku E15 podnikatel a sponzor Miloš Fürst. Zeman potvrdil, že právě Fürst ho před lety propojil s Babišem a krajským předsedou hnutí ANO Janem Volným.

Za Babišem v minulosti Fürst dokonce docházel na ministerstvo financí a radil mu v politice. Později se však se šéfem hnutí ANO neshodl. „Když mi v roce 2016 vyhořela část firmy, sliboval, že mi pomůže. Mluvil jsem s ním o tom osobně. Pak se ale vymluvil, že pro mě nemůže nic udělat,“ tvrdí Fürst.

Dnes je z Babišova vládnutí zklamaný. „Myslel jsem, že se to s Babišem změní. Ono se to opravdu změnilo, ale k horšímu,“ uvedl. Zvěsti, že Přísaha, kterou teď podporuje, je jakýmsi „béčkem hnutí ANO“, jsou podle něho nesmysl.

Fürst se Šlachtou se poznali letos v lednu. „Pan Fürst se k nám přihlásil poté, co jsme to založili, a daroval nám onu částku s tím, že za to nic nechce, že jsme poslední, komu věří. Říkal, že dřív podporoval Andreje Babiše,“ řekl Robert Šlachta.

Přísaze důvěřuje Fürst natolik, že sídlo své továrny v Příchovicích ověsil Šlachtovým billboardem a samolepky hnutí nalepil i na své firemní vozy. Šlachtovy plakáty jsou patrné i při příjezdu od Plzně před sousedními Přešticemi. „Já tomu prostě věřím, je to pro mě naděje,“ vysvětluje Fürst.

Ještě než Šlachtovi Fürst přispěl, prověřil si podle svých slov, zda mají stejné názory, tedy zachování koruny, kritický postoj vůči Evropské unii či zastavení migrace do Evropy. „V referendu o vstupu do EU jsem hlasoval proti, protože jsem už tehdy předpokládal, co se stane, tedy že se staneme pouhými otroky západních zemí,“ tvrdí někdejší emigrant do západního Německa, který se do Česka vrátil v devadesátých letech. Sám prý do politiky nemíří.

Podívejte se na rozhovor s Robertem Šlachtou v pořadu Prostor X