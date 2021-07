Jakub Horák: Spinová transpáka Miloše Zemana | E15.cz

Výrok prezidenta Miloše Zemana o transsexuálech patřičně rozhořčil celou kulturní veřejnost, což je přesně to, co prezident chtěl, neboť efekt spinové páky je jeho oblíbená strategie. Vysvětlím, jak funguje.

Základem je rozčílit nějakou malou, ale viditelnou skupinku lidí, se kterou se široká veřejnost příliš neidentifikuje. V tomto týdnu to byli transsexuálové, v minulosti třeba lidé, kteří vědí, kdo byl Ferdinand Peroutka. Běžný člověk neví přesně nebo vůbec, kdo Peroutka byl, maximálně tuší, že to byl nějaký novinář za první republiky. Peroutka nenapsal Dášeňku nebo něco podobně čtivého jako Karel Čapek a samozřejmě o Karlu Čapkovi by si prezident něco podobného, jako že lichotil Hitlerovi, říct nedovolil.

Díky té neznalosti se Peroutka může stát symbolem řekněme pražských kavárenských intelektuálů. Stejně tak běžný člověk (včetně mě) ví naprosté minimum o problematice transsexuálů. Je to velmi úzká skupinka lidí, k jejichž psychologii mohou něco fundovaného říci pouze někteří specializovaní sexuologové a psychiatři. Díky tomu se transsexuálové mohou stát symbolem řekněme úchyláků.

A teď k pákovému efektu. Prezident napadne tuto úzkou skupinku. Vzápětí se v médiích strhne lavina odsouzení jeho výroku. Běžní lidé, kteří netuší, kdo je Peroutka nebo jak je to doopravdy s transsexuály, z celé té vřavy vidí. jediné – někdo prezidenta napadá. Celé té debatě nerozumějí – neboť kdo mimo historiků může říct, co byl zač Peroutka, a kdo kromě sexuologů může říct, zda je opravdu možné, že si člověk chce úpěnlivě změnit pohlaví i za cenu chirurgické operace.

Ovšem lidé vidí, jak se na prezidenta snášejí na sociálních sítích nadávky a v komentářích odsouzení. A tak si řeknou – nevím sice nic o Peroutkovi, ale asi se trefil do černého, když se ten Fendrych a další intelektuálové tak rozčilují. A to je celé. Páka je prostě jednoduchý stroj, který se používá ke zmenšení síly. Vynaložíte malou sílu a páka udělá zbytek za vás. Spin je metoda, jak pomocí zkreslené informace poslat tu páku správným směrem.

Spinovou páku použil poprvé v politické kampani kandidát na amerického prezidenta Richard Nixon, Miloš Zeman ji používá dlouhodobě, na což v českém prostředí upozornil poprvé výtečný sociolog Vojtěch Bednář. Pomocníci té páky jsme my všichni, kdo se rozčílíme, když prezident zase něco podobného řekne. A to zcela bez ohledu na to, co si myslíme o transsexuálech. Protože ani o ně, ani o Peroutku Miloši Zemanovi nikdy nešlo. Šlo mu o ty, kdo se rozčílí.

Autor je spisovatel a marketér Jakub Horák.